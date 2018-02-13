البرلمان الأوربي يطمح إلى تقليص عدد نوابه..ما السبب؟

في 7 شباط / فبراير، وافق البرلمان الأوروبي على اقتراح يقضي بإجراء تغييرات في تكوين البرلمان بعد الانتخابات الأوروبية لعام 2019 (705 نواب بدلا من 751 نائبا برلمانيا). كما ناقشوا فكرة أنهم يريدون إبقاء الإجراء المتعلق بالإبقاء على "المرشحين الرئيسيين"، الصيغة التي استخدمت بشكل غير رسمي للمرة الأولى في عام 2014.ويدعم رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر هذه الفكرة وسيعلن رسميا عن موقف الزعيم يوم الاربعاء. كما ستتم مناقشة الموضوع بعد ذلك في قمة الاتحاد الأوروبي 23 فبراير. أما البلدان التي تعارض هذه الفكرة: مجموعة فيسغراد؛ فرنسا؛ هولندا؛ ليتوانيا، البرتغال