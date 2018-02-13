في 7 شباط / فبراير، وافق البرلمان الأوروبي على اقتراح يقضي بإجراء تغييرات في تكوين البرلمان بعد الانتخابات الأوروبية لعام 2019 (705 نواب بدلا من 751 نائبا برلمانيا). كما ناقشوا فكرة أنهم يريدون إبقاء الإجراء المتعلق بالإبقاء على "المرشحين الرئيسيين"، الصيغة التي استخدمت بشكل غير رسمي للمرة الأولى في عام 2014.ويدعم رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر هذه الفكرة وسيعلن رسميا عن موقف الزعيم يوم الاربعاء. كما ستتم مناقشة الموضوع بعد ذلك في قمة الاتحاد الأوروبي 23 فبراير. أما البلدان التي تعارض هذه الفكرة: مجموعة فيسغراد؛ فرنسا؛ هولندا؛ ليتوانيا، البرتغال
البرلمان الأوربي يطمح إلى تقليص عدد نوابه..ما السبب؟
في 7 شباط / فبراير، وافق البرلمان الأوروبي على اقتراح يقضي بإجراء تغييرات في تكوين البرلمان بعد الانتخابات الأوروبية لعام 2019 (705 نواب بدلا من 751 نائبا برلمانيا).
البرلمان الأوربي يطمح إلى تقليص عدد نوابه..ما السبب؟
Point of view
أعتقد أن الإجراء جيد للغاية وهي مبادرة جديرة بالترحيب أن تقدم بالفعل مرشحين من جميع الأطراف المختلفة لمنصب رئيس المفوضية وآمل أن يستمر ذلك، سيكون من الرائع إجراء انتخابات أولية: يمكن لكل طرف أوروبي أن يقدم المرشح الخاص بعد عملية الاختيار التي هي مفتوحة وشفافة، ومن ثالأمين العام للحركة الأوروبية الدولية
البلدان التي تؤيد هذه الفكرة: إيطاليا، إسبانيا، أيرلندا
ويقول بترو فاسولاس، الأمين العام للحركة الأوروبية الدولية (منظمة المجتمع المدني الفيدرالية)
أعتقد أن الإجراء جيد للغاية وهي مبادرة جديرة بالترحيب أن تقدم بالفعل مرشحين من جميع الأطراف المختلفة لمنصب رئيس المفوضية وآمل أن يستمر ذلك، سيكون من الرائع إجراء انتخابات أولية: يمكن لكل طرف أوروبي أن يقدم المرشح الخاص بعد عملية الاختيار التي هي مفتوحة وشفافة، ومن ثم التأكد من أن الجميع ممن شاركوا في ذلك يؤيد المرشح الذي سيصبح في نهاية المطاف رئيس المفوضية".