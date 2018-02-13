خلال أربع سنوات فقط، حققت دبي إنجازا جديدا في عالم العقارات بعد أن دشنت الاثنين أطول فندق في العالم.
شاهد .. دبي تدشن أطول فندق في العالم
أطول فندق في العالم يدخل موسوعة غينيس ولكنه لم يستطع الاستحواذ على خمس نجوم بسبب عدم تقديمه للمشروبات الكحولية...
شاهد .. دبي تدشن أطول فندق في العالم
فندق جيفورا، البالغ ارتفاعه 356 مترا، سُجل من قبل لجنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية بوصف أعلى فندق في العالم.
المشروع العملاق كلف 1.3 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم)، وهو مكون من 75 طابقا.
وأشار محمد كمال مدير عام الفندق إلى أن الفندق جرى تنفيذه ليكون الأطول في العالم، ويحطم كل الأرقام المسجلة سابقا للفنادق المرتفعة في كل الدول.
تعرف على أطول 10 فنادق في العالم قبيل تدشين فندق جيفورا:
فندق جيفورا
- 528 غرفة فندقية
- خمسة مطاعم
- ثلاثة حمامات سباحة
- العديد من المرافق الخدمية
- 75 طابقا
- جاكوزي
- منتجع صحي
- صالة رياضية
- قاعة تدليك واسترخاء فاخرة في الطابق الـ 71.
كما يتميز الفندق بكبر غرفه وأجنحته الواسعة حيث تتراوح ما بين 46 مترا مربعا لأصغر واحدة، و85 مترا مربعا لأكبر جناح.
الفندق من فئة (4 نجوم) كونه خاليا من المشروبات الكحولية.
فندق جيفورا "الجاف".. خالي من المشروبات الكحولية
و قد قررت إدارة الفندق أن يكون "جافا" أي خاليا من المشروبات الكحولية، الأمر الذي حرمه من الحصول على أكثر من 4 نجوم، رغم فخامته.
ويعود سبب ذلك لكون التصنيف العالمي يفرض توفر المشروبات الكحولية في الفنادق الحاصلة على تصنيف أكثر من 4 نجوم.