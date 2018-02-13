قال الجيش المصري الثلاثاء إن قوات الأمن قتلت عشرة "تكفيريين" خلال عملية تبادل لإطلاق النار وألقت القبض على 400 من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم من بينهم أجانب، في إطار العملية الشاملة "سيناء 2018".
القضاء على 10 مسلحين واعتقال 400 عنصر من بينهم أجانب بسيناء
خلال العملية الشاملة التي تشنها القوات المسلحة المصرية سيناء 2018، تم القضاء على 10 عناصر مسلحة والقبض على حوالي 400 شخص من بينهم أجانب.
القضاء على 10 مسلحين واعتقال 400 عنصر من بينهم أجانب بسيناء
وقال الجيش في البيان إنه تم "القضاء علي خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من عشرة تكفيريين أثناء الاختباء بأحد المنازل الواقعة بالقرب من مدينة العريش بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانت بحوزتهم".
وأضاف البيان أنه تم أيضا "القبض علي 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم، منهم جنسيات أجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".
وتابع أن القوات الجوية واصلت "بالتعاون مع التشكيلات التعبوية وعناصر حرس الحدود في فرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي".
وبدأت العملية الأمنية الكبرى "سيناء 2018" يوم الجمعة بمشاركة قوات من الجيش والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية".
وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى للفوز بفترة ثانية في انتخابات مارس آذار، القوات المسلحة في نوفمبر تشرين الثاني بالقضاء على المتشددين خلال ثلاثة أشهر بعد هجوم على مسجد قُتل فيه أكثر من 300 شخص، في أسوأ هجوم من نوعه تشهده مصر.
وفاز السيسي بفترة ولاية أولى في انتخابات عام 2014 بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد حكمه.