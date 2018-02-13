موقف طريف ونادر في ملاعب كرة القدم، كان بطله لاعب النادي الأهلي المصري، المعار إلى نادي الاتفاق السعودي، حسين السيد.
شاهد.. اللاعب المصري حسين السيد يرمي زجاجة بوجه الحكم!
اللاعب المصري المعار إلى السعودية حسين السيد تعرض إلى موقف فريد من نوعه أثناء مباراة الاتفاق والفيحاء...
شاهد.. اللاعب المصري حسين السيد يرمي زجاجة بوجه الحكم!
اللاعب المصري خطف الأنظار حين ألقى قارورة ماء تجاه حكم اللقاء ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.
بالطبع حسين السيد لم يتعمد حادث إلقاء القارورة على الحكم وإنما أخطأ التصويب وحطت القارورة على وجه حكم مباراة الاتفاق والفيحاء، كلانتبيرج. وسيطر القلق على اللاعب بشكل كبير، فقام بالجري نحوه للاعتذار ومعانقته.
واعتبر حكم المباراة الموقف كوميديا، وتبادل الضحك مع حسين السيد، حتى أنه قام بإشهار بطاقة صفراء "مزيفة" على سبيل الضحك والسخرية من الموقف لا أكثر، واستأنفت المباراة فيما بعد وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف في كل مرمى.
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