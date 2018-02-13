عاجل

عاجل

مصر

القضاء على خلية إرهابية مكونة من عشرة تكفيريين والقبض على 400 بينهم أجانب في عملية سيناء

أعلن الجيش المصري عن القضاء على خلية إرهابية بالقرب من مدينة العريش في إطار عملية سيناء 2018.

تقرأ الآن:

القضاء على خلية إرهابية مكونة من عشرة تكفيريين والقبض على 400 بينهم أجانب في عملية سيناء

القضاء على خلية إرهابية مكونة من عشرة تكفيريين والقبض على 400 بينهم أجانب في عملية سيناء
حجم النص Aa Aa

أعلن التلفزيون المصري الثلاثاء نقلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة عن القضاء على خلية إرهابية مكونة من عشرة تكفيريين والقبض على 400 من بينهم أجانب في عملية سيناء.

وورد في البيان المشترك للجيش والشرطة المصرية حول عملية "سيناء 2018" ان القوات الجوية استهداف 7 سيارات خلال استخدام الإرهابيين لها للهروب أثناء مواجهة قوات المداهمة وهذا ما سمح بالقضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 إرهابيين بعد اختبائهم في أحد المنازل في العريش.

كما تم ضبط حوالي 400 شخص مشتبه به من ضمنهم عدد من الأجانب.

العملية مكنت كذلك من ضبط 6 سيارات و13 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية. كما دمرت القوات المشتركة 143 عشة ووكر ومخزن تستخدمه العناصر الإرهابية.

وخلال هذه العملية الواسعة تم اكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة تم زراعتها في طريق القوات وتدمير مخزن تحت الأرض عٌثر بداخله على 10 ألغام مضادة للدبابات.