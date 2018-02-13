أعلن التلفزيون المصري الثلاثاء نقلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة عن القضاء على خلية إرهابية مكونة من عشرة تكفيريين والقبض على 400 من بينهم أجانب في عملية سيناء.
القضاء على خلية إرهابية مكونة من عشرة تكفيريين والقبض على 400 بينهم أجانب في عملية سيناء
أعلن الجيش المصري عن القضاء على خلية إرهابية بالقرب من مدينة العريش في إطار عملية سيناء 2018.
القضاء على خلية إرهابية مكونة من عشرة تكفيريين والقبض على 400 بينهم أجانب في عملية سيناء
وورد في البيان المشترك للجيش والشرطة المصرية حول عملية "سيناء 2018" ان القوات الجوية استهداف 7 سيارات خلال استخدام الإرهابيين لها للهروب أثناء مواجهة قوات المداهمة وهذا ما سمح بالقضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 إرهابيين بعد اختبائهم في أحد المنازل في العريش.
كما تم ضبط حوالي 400 شخص مشتبه به من ضمنهم عدد من الأجانب.
العملية مكنت كذلك من ضبط 6 سيارات و13 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية. كما دمرت القوات المشتركة 143 عشة ووكر ومخزن تستخدمه العناصر الإرهابية.
وخلال هذه العملية الواسعة تم اكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة تم زراعتها في طريق القوات وتدمير مخزن تحت الأرض عٌثر بداخله على 10 ألغام مضادة للدبابات.