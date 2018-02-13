افتتحت سلطة مقاطعة كلارك المسؤولة عن إبرام عقود الزواج في عموم مدينة لاس فيغاس الأميركية مكتبا في مطار "مكاران الدولي" بهدف منح تصاريح زواجٍ سريعة للمسافرين.
مطار لاس فيغاس يفتح مكتبا للزواج بمناسبة عيد الحب
يقدم مطار لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية عرضا متميزا لتسريع الإجراءات القانونية بالنسبة للأشخاص المتلهفين لدخول القفص الذهبي قبل حلول عيد الحب.
مطار لاس فيغاس يفتح مكتبا للزواج بمناسبة عيد الحب
إذ تعد كلارك الواقعة غرب الولايات المتحدة الأميركية أكثر المقاطعات جذبا للراغبين في الزواج على الإطلاق، خصوصا خلال فترة عيد الحب المخصص للعشاق.
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وقالت مسافرة آتية من دالاس تُدعى ستيفاني عن هذه التجربة: "أنا مسرورة جدا بما قاموا به، لأن الوصول إلى المطار ثم التوجه إلى مكتب المقاطعة والانتظار كان أمرا مقلقا."
وأضافت ستيفاني عن إجراءات عقد زواجها مع كيشا: "لم يكن الأمر مضنيا، بل سريعا حقا... إنه عمليّ بالفعل".
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المكتب يصدر إذن الزواج مقابل 77 دولارا، وتعترف به عدة كنائس في لاس فيغاس من أجل إتمام طقوس الزواج، ومن المفترض أن يستمر عمل المكتب في المطار حتى 17 من شباط/ فبراير.
يشار إلى أن سياحة الزواج تساهم بنحو 2 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي لمقاطعة كلارك التي تصدر نحو 80 ألف تصريح زواج سنويا، 15 ألفا منها تكون خلال فترة عيد الحب.
ومن المتوقع أن يجذب العيد لهذا العام أعدادا متزايدة من العشاق لأنه يسبق بيومين احتفالات رأس السنة الصينية أو "عيد الربيع" الذي يتوافق مع عطلة أسبوعية تستمر ثلاثة أيام في الولايات المتحدة.