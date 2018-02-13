كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي الكولونيل جوناثان كونريكوس أن الطائرة الإيرانية المسيَّرة التي أسقطها الجيش الإسرائيلي السبت الماضي تتمتع بنفس مزايا طائرة الشبح الأميركية، وذلك في تصريح خاص لشبكة سي إن إن.
إسرائيل تقول إن الطائرة الإيرانية دون طيار نسخةٌ من "الشبح" الأمريكية
قبل نحو خمس سنوات نجحت إيران في أن تتحكم في طائرة تجسس أمريكية، وتنزلها بسلام لتستغل لاحقا تكنولوجيا "ذلك الصيد الثمين". واليوم تقول إسرائيل تقول إن الطائرة الإيرانية المسيرة التي أسقطت قبل أيام هي نسخةٌ من "الشبح" الأمريكية.
إسرائيل تقول إن الطائرة الإيرانية دون طيار نسخةٌ من "الشبح" الأمريكية
وبحسب المعلومات التي أوردتها الشبكة الأميركية فإن الطائرة الإيرانية مصممة بناء على طراز "آر كيو - 170" الأميركي، وهو النوع الذي تنتمي له الطائرة التي تمكنت إيران من اعتراضها في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2011 .
وقالت القوات الجوية الإيرانية في عام 2012 إنها تمكنت من اختراق أسرار طائرة التجسس الأمريكية الشبح "آر كيو - 170"، التي احتجزتها قواتها، مشيرة إلى أنها باشرت بإنتاج نسخة من الطائرة عبر استخدام التكنولوجيا الموجودة في النموذج المحتجز.
إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية يتسبب بتصعيد في المنطقة
وأوضح كونريكوس للشبكة الإخبارية الأميركية أن "الطائرة الإيرانية كانت قد أرسلت لتنفيذ "مهمة محددة" داخل إسرائيل، وتمكن الجيش الإسرائيلي من رصدها "لدى انطلاقها من مطار سوري ودخولها المجال الجوي الإسرائيلي".
وأعلن الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي أن طائرة مروحية إسرائيلية من طراز آباتشي أسقطت طائرة إيرانية دون طيار، فوق مدينة بيسان شمال إسرائيل.
في المقابل، نفت إيران مسؤوليتها عن إرسال طائرة، واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي أن "الادعاء الإسرائيلي حول الطائرة الإيرانية بدون طيار أمر مثير للضحك"، مضيفا أن "سوريا دولة مستقلة ومن حقها الدفاع عن نفسها".
وفي أعقاب ذلك الحادث مباشرة تمكنت الدفاعات السورية من إسقاط طائرة حربية إسرائيلية أثناء عودتها من غارة على مواقع قوات تدعمها إيران في سوريا يوم السبت، في أخطر مواجهات وقعت حتى الآن بين إسرائيل والقوات المدعومة من إيران عبر الحدود.