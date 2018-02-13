مدّدت محكمة "عوفر" الإسرائيلية اعتقال الشابة الفلسطينية، عهد التميمي حتى تاريخ 11 مارس/أذار القادم لـ "استكمال التحقيق معها".
شاهد ماذا قال والد عهد التميمي لإبنته في المحكمة الإسرائيلية
تستهل المحكمة العسكرية الإسرائيلية الثلاثاء محاكمة الشابة عهد التميمي التي تحولت لرمز المقاومة الفلسطينية لإسرائيل.
شاهد ماذا قال والد عهد التميمي لإبنته في المحكمة الإسرائيلية
وكانت محاكمة عهد التميمي قد انطلقت صباح الثلاثاء في جلسة مغلقة بعد أن أمر قاضي المحكمة العسكرية بإخراج الصحفيين من القاعة متذرعا بأن إجراء محاكمة مفتوحة لن يكون في مصلحة التميمي التي تحاكم كقاصر.
وقالت محامية التميمي، غابي لاسكي، للصحفيين خارج المحكمة: "إن القانون العسكري يسمح لمحاكمة القُصّر في جلسات مغلقة، ولا يسمح اختلاط البالغين مع القُصّر"، وأضافت "لكن في محاكمة عهد ومنذ البداية كانت المحكمة مفتوحة". وأشارت المحامية"حتى ان المدّعي العام لا يمانع بأن تكون المحاكمة مفتوحة، لكن المحكمة تعتقد أنه من الأفضل لها أن لا تكونوا موجودين".
وتنظر محكمة عوفر العسكرية في قضية اتهامها بالاعتداء على جندي إسرائيلي و 11 اتهاماً من "الاعتداء والتحريض وإعاقة عمل آخرين، والمشاركة في أعمال عنف وإشراك آخرين فيها"
وأوقفت عهد التميمي البالغة من العمر 17 عاما في كانون الاول/ يناير اثر انتشار شريط فيديو تظهر فيها وهي تضرب جنديين اسرائيليين في قريتها النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.
وأثارت محاكمة عهد التي من المرجح أن تستغرق أشهر اهتماماً عاماً كبيراً وإدانات دولية واسعة بسبب سجن فتاة قاصر.