أثار مقال نشرته صحيفة ماليزية عن كيفية تحديد المثليين والمثليات وثنائيي الجنس والمتحولين غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تصارع البلاد
صحيفة ماليزية تنشر "دليل التعرف على المثليين"
صحيفة سينار هاريان اليومية الأكثر مبيعا والتي تنشر بلغة الملايو نشرت دليلا يضم إرشادات لكيفية تحديد المثليين والمثليات.
صحيفة ماليزية تنشر "دليل التعرف على المثليين"
نفوذا متزايدا من جانب المتشددين دينيا.
ونشرت صحيفة سينار هاريان اليومية الأكثر مبيعا والتي تنشر بلغة الملايو المقال الأسبوع الماضي واشتمل على قائمة تقدم إرشادات لكيفية تحديد المثليين والمثليات. ومما تضمنته القائمة أن الرجال المثليين لديهم ولع "بارتداء القمصان الضيقة لإظهار عضلات الصدر والبطن ويميلون لإطلاق لحاهم ويترددون بصفة دورية على قاعات تجميل الأجسام".
أما النساء المثليات فحدد الدليل كيفية التعرف عليهم بأنهن تملن إلى العناق، ومسك اليدين والتقليل من شأن الرجال.
* رجال الدين يطلقون لحاهم فهل هم مثليون؟
ونشر أرويند كومار فيديو مدته أربع دقائق على موقع فيسبوك ينتقد المقال، وقال "أعرف كثيرا من القساوسة وجال الدين وأساتذة
المعاهد الدينية وأعرف كثيرا من الملتزمين دينيا يحبون أن يطلقوا لحاهم... هل تريد أن تقول إن هؤلاء مثليون؟".
وفي يونيو/حزيران الماضي أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا عن مسابقة حول كيفية "منع" المثلية والتحول من جنس لآخر لكنها سحبتها
بعد ضغوط من جماعات للمثليين.
وأدى مقطع عن المثلية في فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج والت ديزني "الجميلة والوحش" إلى حظر عرض الفيلم في ماليزيا العام
الماضي.
وفي عام 2015، أيدت أعلى محكمة في ماليزيا حكما يحظر الملابس التي لا تميز بين الجنسين.