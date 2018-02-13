مومباي.. مدينة الـ28 مليارديرا

ضمن قائمة المدن الأغنى في العالم، تتموضع مدينة مومباي، العاصمة الاقتصادية للهند، في المركز الثاني عشر، بثروة إجمالية قدرها 850 مليار دولار أمريكي، وفق تقرير "New World Wealth " (ثروة العالم الجديد)، الذي تتصدر قائمته مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشير مجموع الثروة إلى الثروة الخاصة التي يمتلكها جميع الأفراد الذين يعيشون في كل مدينة، وتشمل جميع أصولهم (من ممتلكات وأموال وأسهم ومصالح تجارية)، لكنها تستبعد الأموال الحكومية من هذه الأرقام.
ووفقا للتقرير، تأتي تورنتو بعد مومباي، بثروة قدرها 944 مليار، وفرانكفورت (912 مليار)، وباريس (860 مليار).
كما يقول التقرير إن مومباي من بين أكبر 10 مدن من حيث عدد أصحاب المليارات، حيث يعيش في المدينة 28 منهم، ويمتلكون أصولا صافية بمليار دولار على الأقل.
ويتضمن التقرير توقعات بأن تكون مومباي أسرع المدن نموا، من حيث حجم الثروة، على مدى السنوات العشر القادمة.
وحلت العاصمة لندن ثانيا بعد نيوريورك في القائمة، بإجمالي ثروة قدرها 2.7 تريليون دولار، تليها بكين (2.2 تريليون)، ثم شنغهاي (تريليونان)، ولوس آنجليس (1.4 تريليون)، وهونغ كونغ (1.3 تريليون)، ثم سدني وسنغافورة (تريليون واحد)، وصولا إلى شيكاغو (988 مليار).
وضمن المدن الخمسة عشرة في القائمة، كانت كل من سان فرانسيسكو وبكين وشنغهاي ومومباي وسيدني، الأكثر نموا خلال السنوات العشر الماضية.