حكمَ القضاء الأميركي بالسجن المؤبد على المتهم أحمد رحيمي الأميركي من أصول أفغانية بعد إدانته بتنفيذ تفجير في حي تشيلسي بمنطقة مانهاتن في أيلول/ سبتمبر من العام 2016.
السجن المؤبد لمنفذ تفجير منهاتن والقضاء يرفض أقواله حول تعرضه للتمييز
حكمَ القضاء الأميركي بالسجن المؤبد على المتهم أحمد رحيمي الأميركي من أصول أفغانية بعد إدانته بتنفيذ تفجير منهاتن في أيلول/ سبتمبر من العام 2016.
السجن المؤبد لمنفذ تفجير منهاتن والقضاء يرفض أقواله حول تعرضه للتمييز
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النتيجة الحتمية أنك تشكل خطرا للغايةالقاضي الفيدرالي في نيويورك
وقال القاضي الفيدرالي ريتشارد بيرمان بعد جلسة استغرقت أكثر من ثلاث ساعات "لا شيء يبرر أي حكم آخر، عدا السجن مدى الحياة".
وخلص التحقيق إلى أن رحيمي الذي يستلهم شخصية بن لادن قد زرع قنبلتين يدويتين في 17 سبتمبر / أيلول 2016 عند حي تشيلسي المزدحم في قلب مانهاتن.
ولم تنفجر إحدى القنبلتين، فيما أسفرت الأخرى التي كانت موضوعة داخل سلة مهملات عن إصابة 31 شخصا، مثيرة حالة من الذعر في المدينة التي لم تشهد اعتداءات منذ 11 من أيلول/ سبتمبر 2001.
وقال أحمد رحيمي خلال جلسة الاستماع يوم الثلاثاء، إنه اتجه إلى التطرف بعد معاناة طويلة من "التمييز" لأنه كان يرتدي زيه كمسلم متدين، فضلا عن تعرضه لاستجوابات أثناء السفر الجوي.
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لكن القاضي بيرمان لم يقبل بتلك التفسيرات وقال : "لا يوجد مجال للمقارنة بين الاتهامات التي ربما تعرضت لها، والأفعال التي ارتكبتها". وأضاف : "النتيجة الحتمية أنك تشكل خطرا للغاية (...) وأنت عدائي".
وكان رحيمي البالغ من العمر 30 عاما، قد وصل إلى الولايات المتحدة في عام 1995 مع عائلته، وحصل على الجنسية الأميركية في عام 2011.
ووجهت هيئة شعبية من المحلفين لأحمد رحيمي ثماني تهم في منتصف أكتوبر / تشرين الأول الماضي بعد محاكمة استمرت أسبوعين، بما في ذلك استخدام أسلحة دمار شامل وزرع قنبلة في مكان عام.