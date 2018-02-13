شاهد .. حرب البرتقال في مدينة إيفريا الإيطالية
بدأت الأحد معركة البرتقال السنوية فى بلدة إيفريا الإيطالية.
الكرنفال الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام يرتكز على مبدأ لعبة طريفة، إذ ينقسم المشاركون إلى مجموعتين: الجماهير الذين يسيرون على الأقدام وحراس أمراء العصور الوسطى الذين يستقلون عربات ضخمة مكشوفة. وتكون كلتا المجموعتين برمي بعضهما البعض بالبرتقال.
وقال رجل إيطالي شارك في اللعبة: "لقد كنت متعبا، لكنني تمكنت من البقاء حتى النهاية، إنه تقليد، وأحب أن أكون دائما جزءا منه".
عندما سأله الصحفي إذا أصيب بجروح جراء اللعبة، رد الرجل قائلا: "قد تخرج مصابا في بعض الأحيان،ولكنك تستمع في النهاية".و بالفعل أصيب نحو 180 شخصا بجروح طفيفه.
وبدأت حرب البرتقال نحو الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي واستمرت ثلاث ساعات.
وفقا للبيانات التي تم جمعها في السنوات السابقة، معركة البرتقال تتطلب ما يقرب من 500 طن من البرتقال.