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الشرطة تتعامل مع طرد مشبوه في مقر البرلمان البريطاني بحسب مواقع اخبارية محلية

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الشرطة تتعامل مع طرد مشبوه في مقر البرلمان البريطاني بحسب مواقع اخبارية محلية

الشرطة تتعامل مع طرد مشبوه في مقر البرلمان البريطاني بحسب مواقع اخبارية محلية
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قالت وسائل إعلام بريطانية ان الشرطة تحقق في حادث بالبرلمان البريطانى يتعلق بطرد مشبوه عثر عليه في المبنى.

وأعلن متحدث باسم مجلس النواب ان الشرطة  تحقق فى حادث ولكن لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

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