قالت وسائل إعلام بريطانية ان الشرطة تحقق في حادث بالبرلمان البريطانى يتعلق بطرد مشبوه عثر عليه في المبنى.
"أعرب أمس عن معارضته للتدخل العسكري التركي في (عفرين) واعتبر ان حالة الطوارئ المعلنة منذ يوليو 2016 "تستغل حاليا لزيادة خنق المعارضة المشروعة والسلمية"، ودعا إلى "إطلاق سراح جميع من اعتقلوا لمجرد قيامهم بعملهم المشروع"." البرلمان الأوروبي تصريح من البرلمان الاوروبي
"طالبت فنلندا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بإلغاء تغيير التوقيت في الشتاء والصيف والإبقاء على نظام توقيت موحد.لكن لم يظهر على الذراع التنفيذية للاتحاد في بروكسل أي بادرة على التحرك.كانت دراسة للمفوضية الأوروبية في عام 2014 خلصت إلى أن الغالبية العظمى للدول راضية عن النظام الحالي." فنلندا تطالب بالإبقاء على نظام توقيت صيفي أو شتوي موحد هلسينكي
"أعرب أمس عن معارضته للتدخل العسكري التركي في (عفرين) واعتبر ان حالة الطوارئ المعلنة منذ يوليو 2016 "تستغل حاليا لزيادة خنق المعارضة المشروعة والسلمية"، ودعا إلى "إطلاق سراح جميع من اعتقلوا لمجرد قيامهم بعملهم المشروع"." البرلمان الأوروبي تصريح من البرلمان الاوروبي
"طالبت فنلندا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بإلغاء تغيير التوقيت في الشتاء والصيف والإبقاء على نظام توقيت موحد.لكن لم يظهر على الذراع التنفيذية للاتحاد في بروكسل أي بادرة على التحرك.كانت دراسة للمفوضية الأوروبية في عام 2014 خلصت إلى أن الغالبية العظمى للدول راضية عن النظام الحالي." فنلندا تطالب بالإبقاء على نظام توقيت صيفي أو شتوي موحد هلسينكي
الشرطة تتعامل مع طرد مشبوه في مقر البرلمان البريطاني بحسب مواقع اخبارية محلية