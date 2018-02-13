قالت ابنة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر إن الشرطة ألقت القبض على والدها يوم الثلاثاء.
الشرطة تعتقل هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات
نقلت مواقع إخبارية عن محامي هشام جنينة، علي طه، قوله إن أجهزة الأمن ألقت القبض على موكله من داخل منزلة بالقاهرة الجديدة، مضيفًا أن عملية الضبط تمت بمعرفة مباحث القاهرة.
الشرطة تعتقل هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات
وقالت ندى جنينة لوكالة رويترز عبر الهاتف إن حوالي 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة. وأضافت أنها شاهدت الواقعة لكن لا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وكان جنينة عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الشهر الماضي واتهمه الجيش بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة. وتجري الانتخابات في مارس/ آذار المقبل.