أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ظهر الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018، مشاركاً في فعاليات اليوم الرياضيالذي يجمع ما بين جميع مسؤولي مؤسسات الدولة القطرية. شبكة مرسال القطرية المتابعة لتحركات أمير قطر نشرت على حسابها في موقع تويتر، صوراً للأمير وهو على دراجة هوائية.
شاهد.. أمير قطر يركب دراجة هوائية ويتجول في شوارع الدوحة
شاهد مشاركة الشيخ تميم في "اليوم الرياضي القطري" وممارسته رياضات مختلفة
شاهد.. أمير قطر يركب دراجة هوائية ويتجول في شوارع الدوحة
الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط، من كل عام تنظم دولة قطر يوماً رياضياً، ولم يمنعها هذا العام الحصار المفروض عليها من بعض الدول الشقيقة لأسباب سياسية. اليوم الرياضي القطري يهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة، وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد.
يشارك في هذا الحدث الرياضي، جميع مؤسسات الدولة القطرية، ويمارس خلاله المواطنون والمقيمون من كافة شرائح المجتمع أنواعاً عديدة من الرياضة.
"لإعلاء شأن الرياضة، لما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية كثيرة" هكذا كان المرسوم الأميري في ديسمبر/كانون الأول 2011.
كما شارك الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني في فاعليات اليوم نفسه