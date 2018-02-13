لافروف: الولايات المتحدة تسعى للبقاء في سوريا "إلى الأبد"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن لدى روسيا شكوكا حول نية الولايات المتحدة البقاء في سوريا لفترة طويلة، بالإضافة إلى سعيها لإنشاء دولة مصطنعة شرق سوريا.
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي، ديديه ريندرز، قال لافروف: "بشكل عام، لدينا شكوك تستند إلى بعض الأسباب الأخرى (...) بأن الولايات المتحدة تريد البقاء هناك لفترة طويلة، إن لم يكن إلى الأبد".
كما اتهم لافروف الولايات المتحدة بأنها تتصرف بشكل منفرد وخطير في سوريا وتعرض وحدة الأراضي السورية للخطر.
وقال: "الأمريكيون، في رأيي، يتصرفون عبر خطوات خطيرة أحادية الجانب. وهذه الخطوات تبدو أكثر فأكثر كجزء من خطة لإنشاء ما يشبه الدولة على جزء كبير من الأراضي السورية، وعلى الضفة الشرقية لنهر الفرات وصولا إلى الحدود العراقية، وهذا يقوض وحدة أراضي سوري".
من جهة أخرى، قال لافروف أن مؤتمر الحوار الوطني السوري، في سوتشي، يشكل ركيزة أساسية لحل الأزمة في سورية، وفق قرار مجلس الأمن 2254، كما جدد موقف بلاده الداعي إلى مشاركة الأكراد في تسوية الأزمة السورية.