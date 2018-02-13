من المقرر أن تنشئ شركة "فيو إنترناشيونال" البريطانية 30 صالة سينما في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مجموعة عبد المحسن الحكير، ويتوقع أن يتمّ افتتاح أولى صلات العرض هذه السنة.
افتتاح 30 صالة سينما في السعودية في السنوات الثلاث المقبلة
وقّعت شركة "فيو انترناشيونال" البريطانية اتفاقية شراكة مع مجموعة عبد المحسن الحكير السعودية، لإنشاء 30 صالة عرض سينمائي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاثة المقبلة. وسيتمّ افتتاح صالات السينما ضمن المراكز التي تمتلكها مجموعة الحكير، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
افتتاح 30 صالة سينما في السعودية في السنوات الثلاث المقبلة
ومنذ شهرين تقريبا أعلنت المملكة العربية السعودية رفع الحظر الذي فرضته على دور السينما التجارية منذ أكثر من 35 عاما، وهو ما جعل شركة "فيو إنترناشيونال" تستحوذ على العرض، وتقوم بتوقيع اتفاقية حصرية مع مجموعة عبد المحسن الحكير، وهي شركة سياحية وترفيهية، لبناء دور السينما، سيتمّ افتتاحها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وسبق وأن أعلنت الشركة المشغلة لدور السينما "أي أم سي" في كانون الأول-ديسمبر الماضي، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الثروة السيادي السعودي "لاستكشاف مجموعة من الفرص التجارية للتعاون، لكنها لم تعلن عن خطط مفصلة لتشغيل دور السينما في المملكة.
وفي إطار برنامج "رؤية 2030" تسعى المملكة العربية السعودية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية مع بذل جهود لتقليص الاعتماد على النفط. وتأمل الرياض أن تساهم دور السينما في خلق فرص عمل جديدة وتزويد السعوديين بخيارات ترفيه جديدة. وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يساهم القطاع السينمائي في زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
للتذكير قامت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في السعودية مؤخرا بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، على أن تقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بإعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع.
وسوف يخضع محتوى عروض صالات السينما للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية حيث تمّت الإشارة إلى أنّ العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى غني وهادف، ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة.
وقطعت هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية أشواطاً كبيرة في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكلٍ لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل شرائح المجتمع السعودي.