شاهد: القبض على الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي وترحيله إلى بولندا

أظهرت صور لحظة اعتقال السلطات الأوكرانية للرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي في أحد مطاعم العاصمة الأوكرانية كييف. وحسب مصادر مقربة من الحكومة الأوكرانية فقد نقل ساكاشفيلي إلى المطار وتمّ ترحيله إلى بولندا. وتأتي عملية القبض على ساكاشفيلي وترحيله على خلفية تأسيسه لحزب معارض و تنظيمه لاحتجاجات في أوكرانيا.

وأظهرت بعض المقاطع المصورة لحظات اعتقال الرئيس الجورجي السابق في المطعم على يد رجال بزي عسكري. وقد أشار حرس الحدود إلى أنّ ساكاشفيلي كان موجودا على الأراضي الأوكرانية بشكل غير قانوني، وعلى هذا الأساس تمّ ترحيله إلى البلد الذي وصل منه منتهكا القانون الأوكراني. كما أكدت سلطات الحدود في بولندا وصول ساكاشفيلي وموافقة السلطات البولندية على السماح بدخوله.

وقد اتهم ساكاشفيلي السلطات الأوكرانية عام 2016 بالفساد، كما أعلن تأسيس حزب سياسي جديد، ونظّم عددا من الاحتجاجات ضد النظام في أوكرانيا. وندّد ساكاشفيلي بأداء الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو حيث قال: "هذا ليس رئيسا وليس رجلا، إنه محتال بائس يريد أن يدمر أوكرانيا، وكل هذا يظهر مدى ضعفهم. سنهزمهم بطبيعة الحال".

وتولى ميخائيل ساكاشفيلي رئاسة جورجيا لمدة تسعة أعوام حتى عام 2013، ثم انتقل إلى أوكرانيا بعد ثورة شعبية هناك، وخدم تحت قيادة الرئيس بيترو بوروشينكو كحاكم إقليمي في عامي 2015 و2016 قبل نشوب خلاف بينه وبين الرئيس الأوكراني.

للتذكير فقد سحبت الجنسية الجورجية من ساكاشفيلي بعد الإطاحة به. وقد حصل على الجنسية الأوكرانية وأصبح حاكما لمنطقة أوديسا الأوكرانية، قبل أن يختلف مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وتسحب منه الجنسية الأوكرانية في يوليو-تموز الماضي.