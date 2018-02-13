انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو مصور يظهر شخصين، قيل إنهما تابعان لتنظيم الدولة الإسلامية ونشرت مواقع إخبارية مصرية المقطع نفسه وقالت إن أهالي سيناء هم من ألقوا القبض على الشخصين الفارين من هجوم الجيش المصري، وأكدوا أن أحدهما سعودي الجنسية والآخر مغربي.
شاهد لحظات القبض على سعودي ومغربي في الصحراء
مقطع فيديو يظهر القبض على شخصين انشقا من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في الصحراء.
شاهد لحظات القبض على سعودي ومغربي في الصحراء
واستخدم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو نفسه قائلين إن الفيديو من المحتمل أن يكون مصور في منطقة تويمين التي تقع في دير الزور بين العراق وسوريا.
وعلق بعض الأردنيين على المقطع مؤكدين أنه تم تصويره في صحراء الأردن وأن ملابس الأشخاص الذين ألقوا القبض على الدواعش ملابس تعود إلى قبائل الأردن، ولم يتسن ليورونيوز تحديد مكان تصوير المقطع.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش المصري عن إطلاق عملية تطهير في محافظة سيناء وألقت السلطات المصرية القبض على أكثر من 90 شخصا، ودمرت 60 هدفا للعناصر المتطرفة في إطار عملية "سيناء-2018" التي انطلقت الجمعة الماضي.