شاهد كيف رد الوليد بن طلال على مطالبات بشراء ريال مدريد ورونالدو بعد دعمه الهلال بمليوني ريال

قدّم الملياردير والأمير السعودي، الوليد بن طلال، مبلغاً قدره 2 مليون ريال سعودي (نحو 431 ألف يورو) لدعم نادي الهلال السعودي بعد حضوره المباراة التي واجه فيها النادي نادي العين الإماراتي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين، ليتقاسما المرتبة الثالثة في المجموعة. وفشل الهلال في التسجيل في مباريتين متتاليتيْن لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
وتأتي مساهمة الوليد بن طلال تجاوباً مع دعوة رئيس هيئة الرياضة السعودي، تركي آل شيخ، لدعم الأندية السعودية وبمناسبة تدشين نادي الهلال لملعبه الجديد. وأعلن الوليد بن طلال على حسابه على تويتر عن تقديمه 2 مليون ريال سعودي تجاوباً مع دعوة "أخيه"، تركي آل شيخ، وبمناسبة تدشين الهلال لملعبهم الجديد.
الوليد يرد على مطالبات بشراء ريال مدريد ورونالدو
وتجمّع بعض أنصار النادي السعودي واقتربوا من سيارة الوليد بن طلال فور خروجه من الملعب. وحصلت حادثة طريفة إذ طالب أحد المشجعين بن طلال بشراء لاعب نادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، فقام الملياردير بحركة بيده تشير إلى الصفقة تحتاج إلى المال.