شاهد.. فرقة موسيقية في اليابان توجه رسالة للرجال في عيد الحب

"أعتقد أن الإجراء جيد للغاية وهي مبادرة جديرة بالترحيب أن تقدم بالفعل مرشحين من جميع الأطراف المختلفة لمنصب رئيس المفوضية وآمل أن يستمر ذلك، سيكون من الرائع إجراء انتخابات أولية: يمكن لكل طرف أوروبي أن يقدم المرشح الخاص بعد عملية الاختيار التي هي مفتوحة وشفافة، ومن ث"

بترو فاسولاس، الأمين العام للحركة الأوروبية الدولية