جاب موسيقيون شوارع طوكيو يوم الثلاثاء في حين وزعت فتيات الورود على نساء عابرات في محاولة لحث الرجال اليابانيين على التعبير عن مشاعرهم بالورود في يوم عيد الحب وهو سلوك نادر في مجتمع اعتادت فيه النساء على تقديم الشوكولاتة للرجال.
شاهد.. فرقة موسيقية في اليابان توجه رسالة للرجال في عيد الحب
فرقة موسيقية تجوب شوارع طوكيو برسالة للرجال: عبروا بالورود في عيد الحب
شاهد.. فرقة موسيقية في اليابان توجه رسالة للرجال في عيد الحب
ومنذ بدء الاحتفال بعيد الحب في اليابان قبل نحو أربعة عقود، يحيي اليابانيون المناسبة بشكل مختلف، فالنساء هن من يشترين الهدايا والشوكولاتة للرجال بما في ذلك رؤساء العمل والزملاء والأزواج. وبعض الرجال يرد الهدايا بعد شهر بمناسبة ما يعرف باسم "اليوم الأبيض".
وأراد أعضاء فرقة "نيكد" الموسيقية إعطاء الرجال فكرة عن شعور المرأة بالسعادة الغامرة عندما تقدم لها صحبة ورد. ويعتزمون توزيع ألف وردة على مدى يومين.
وقالت ساياكا كانزاكي منظمة العرض "في ثقافة اليابان.. يشعر أغلب الرجال بالحرج من تقديم الزهور يمن يعتزون بهم لكننا نريد إرساء عادة جديدة تمكن الرجل من تقديم الورود خاصة في يوم مثل عيد الحب".
وقالت يوكو كينوجاسا التي كانت تتسوق في الشارع "بالنسبة للنساء خاصة... تلقي الورود يشعرهن بالسعادة".
وقالت متسوقة أخرى تدعى ايكا أكوهوري إن أحدا لم يقدم لها الورد في حياتها. وبالنسبة لها فإن عيد الحب يعني أن تخبز وتستعد وتخطط لموعد غرامي مع زوجها.
وقالت "من الصعب أن تقول لرجل ياباني ‘هل يمكن أن تأتيني بالورود؟‘ لكن إذا وجد رجل يفعل ذلك فسأرحب بشدة".