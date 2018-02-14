قال القصر الملكي في الدنمارك في بيان إن الأمير هنريك زوج الملكة مارغريت الثانية توفي ليل الثلاثاء في قلعة فريدنسبورج عن عمر ناهز 83 عاما.
وفاة أمير الدنمارك بعد أيام من إصابته بالإعياء خلال رحلة خاصة لمصر
وفاة الأمير هنريك زوج الملكة مارغريت
وفاة أمير الدنمارك بعد أيام من إصابته بالإعياء خلال رحلة خاصة لمصر
وأضاف البيان "توفي سمو الأمير هنريك في سلام أثناء نومه... جلالة الملكة وابناه كانوا بجانبه".
رحلة مصر
وقال الأطباء قبل أسبوعين إن الأمير مصاب بورم حميد. وكان قد دخل المستشفى عقب حالة إعياء أصابته خلال رحلة خاصة لمصر.
وقبل قليل من وفاته جرى نقله إلى القلعة من المستشفى التي كان يعالج بها في كوبنهاجن.
ولد الأمير هنريك بفرنسا عام 1934 وتزوج الملكة مارجريت الثانية عام 1967 ولهما ابنان هما الأمير فريدريك ولي العهد والأمير يواخيم.
كان القصر الملكي قد أعلن في سبتمبر أيلول إصابة الأمير هنريك بالخرف.
وجاء ذلك بعد أن أثار الجدل عندما أعلن أنه لا يريد أن يُدفن إلى جانب زوجته.