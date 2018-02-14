قال نجل السياسي المصري البارز عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية إن الأمن المصري ألقى القبض على والده، و6 آخرين من قيادات الحزب المعارض
السلطات المصرية تعتقل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية
إعتقلت السلطات المصرية السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية الأربعاء
السلطات المصرية تعتقل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية
وكتب حذيفة نجل عبچ المنعم آبو الفتوح، علد صفحته علد فيسبوك "تم الآن اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية: أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام ، تامر جيلاني".
وأكد التلفزيون المصري الأربعاء الخبر وذكر أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار السياسي المعارض عبد المنعم أبو الفتوح فيما يتعلق بقضية الاتصال بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
يشار إلى أن أبو الفتوح قيادي إسلامي حصل على نحو خمس عدد الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت في 2012.
وكان ضمن عدة شخصيات سياسية بارزة دعت الشهر الماضي إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة التي تجري في مارس آذار.