شاهد.. ركاب يشهدون لحظات مرعبة بسبب تفكك محرك طائرتهم في الجو فوق المحيط الهادئ

نجحت طائرة تابعة للخطوط الجوية المتحدة (يونايتد آيرلاينز) بالهبوط في مطار هونولولو الدولي بسلام على الرغم من تفكك قطع من محرّكها الأيمن في الجوّ.

وكانت الطائرة رقم 1175 التابعة للخطوط الجوية المتحدة متجهة في رحلة من سان فرانسيسكو إلى هونولولو وكانت تحمل على متنها أكثر من 370 راكباً من ضمنهم الطاقم.

وأعلنت الطائرة عن حالة الطوارئ بسبب ارتجاج عنيف في المحرك الأيمن قبل أن تنجح بالهبوط سلمياً في مطار هونولولو الدولي. من جهتها أعلنت إدارة الطيران الفديرالية أنها ستحقق في الحادثة.