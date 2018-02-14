حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة من مغبة التصدي للهجوم التركي على قوات حماية الشعب الكردية بعفرين في سوريا.
إردوغان يهدد الولايات المتحدة بالصفعة العثمانية
التقليد القتالي اشتهر في أوَج قوة الخلافة العثمانية بالقرن السابع عشر.
إردوغان يهدد الولايات المتحدة بالصفعة العثمانية
وتشن القوات التركية منذ الشهر الماضي عملية "غصن الزيتون" ضد القوات الكردية بسوريا التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردي الذي يسعى للانفصال عن تركيا.
وتتلقى القوات الكردية الدعم والتدريب من الولايات المتحدة التي استعانت بالقوات كحليف لها في الحرب على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا.
وقال إردوغان موجهاً كلامه للولايات المتحدة: "من الواضح أن هؤلاء الذين يقولون إنهم سيردون علينا بعنف لم يجربوا الصفعة العثمانية من قبل".
وتأتي تصريحات إردوغان قبل عدة أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لتركيا لإجراء محادثات ساخنة بين الطرفين حول ما يحدث بعفرين.
ماهي الصفعة العثمانية؟
اشتهرت الصفعة العثمانية بداية من القرن السابع عشر كأسلوب قتال بين الجنود العثمانيين في حال فقدانهم للسلاح خلال المعارك.
وتم تطوير التقنية القتالية حتى أصبح هناك فِرق حربية عثمانية كاملة تنتهجها، حيث امتازت تلك الصفعات بخلق الرهبة داخل صفوف أعداء الإمبراطورية العثمانية.
وارتفع شأن تلك الصفعات كنوع من الإهانة للعدو دون الحاجة لمحاربته باستخدام أسلحة مميتة.
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