بعدما ضبطوا الكوكايين في مؤخرته .. كانت في انتظارهم مفاجأة جديدة

أوقفت الشرطة البرتغالية في مطار لشبونة الدولي مسافراً بعد العثور على كيلوغرام من مادة الكوكايين وكان يخبئه في ردفيْن اصطناعيين صمّمهما لنفسه.
وقالت وسائل إعلام محلية إن المسافر الذي تمّ إيقافه كان قد وصل للتو من مدينة بيلِم (شمال البرازيل) وهو مواطن برازيلي.
كذلك لم تتضح بعد كيفية إتمام عملية الإيقاف.
الشرطة البرتغالية أعلنت بدورها عن إيقاف رجل آخر، من المفترض أنه المتلقي، كان ينتظر المسافر خارج المطار. ويبلغ عمرا الرجلين 32 و40 عاماً.
وأضاف بيان الشرطة أن "كمية المخدرات التي تمّت مصادرتها كفيلة بتصنيع نحو خمسة آلاف جرعة فردية" ولكنه لم تعطِ أيّة معلومات حول قيمتها المادية.
ومن المرجح أن يواجه الرجلان تهماً بتهريب المخدرات.
في حادث مشابه، أوقف جهاز الشرطة في كل من إسبانيا والبرتغال في الشهر الماضي، عمليات تهريب لمادة الكوكايين داخل فواكه الأناناس الطازجة.