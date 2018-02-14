يهود أوربا ينتقدون اقتراح أيسلندي بتجريم ختان الصبيان

هاجم رجال دين يهود باسكندنافيا مقترح القانون الأيسلندي بتجريم ختان الصبيان واعتبروه هجوماَ على الديانة اليهودية بشكل عام.

وقامت النائبة بالحزب التقدمي، سيليا دوج جونارسدوتير، بعرض المقترح على البرلمان الأيسلندي الذي سيناقش تجريم ختان الصبيان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال خطاب أرسلته عدة منظمات يهودية اسكندنافية في خطاب مفتوح: "أيسلندا قد تصبح الدولة الوحيدة التي تُجرم واحداً من أكثر الطقوس مركزية، إن لم يكن الطقس الأكثر مركزية في التقليد اليهودي الحديث".

وأضاف الخطاب: "قد يرى البعض هذا الخطاب كنوع من التدخل في الشئون الأيسلندية، ولكن سبب إصداره هو أنكم بصدد القيام بعمل ذي أهمية لليهود في جميع أنحاء العالم.

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وقامت أيسلندا بتجريم ختان الإناث منذ عام 2005، كما يسعى المقترح الجديد إلى توقيع عقوبة الحبس لست سنوات على كل من يقوم بإزالة أجزاء من الأعضاء التناسلية للفتيان.

وقالت جونارسدوتير إن القانون الجديد يأتي لحماية الأطفال في المقام الأول.

وأضافت: "في أيسلندا، نحن نقر بالحق في العبادة ولكننا أيضاً نقر بحرية الجميع في اختيار آرائهم. يجب أن نرسم خطاً حينما يتعلق الأمر بأشخاص آخرين. يجب أن يكون للأطفال الحق في اختيار عقائدهم حين يصلوا لسن البلوغ".

ويخشى رجال الدين اليهودي بأوروبا أن يكون القرار بداية لاضطهاد قد يشمل جاليات يهودية في دول أوروبية أخرى مما يؤدي لانحصار الجاليات اليهودية بها.

ويبلغ تعداد اليهود بأيسلندا حوالي 250 نسمة حيث يبلغ التعداد الكلي لسكان أيسلندا حوالي 350 ألف نسمة.