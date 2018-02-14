قتل شخص على الأقل وأصيب حوالي 14 أخرون في هجوم إطلاق نار وقع مساء الأربعاء، في إحدى المدارس الثانوية في مدينة باركلاند جنوبي فلوريدا.
مقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات في هجوم على مدرسة بفلوريدا
الشرطة ألقت القبض على منفذ الهجوم، فيما لم تعلن بعد عن الحصيلة النهائية للضحايا.
مقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات في هجوم على مدرسة بفلوريدا
وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلطات تنفيذ القانون في ولاية فلوريدا الأمريكية ألقت القبض على مسلح فتح النار في المدرسة الثانوية.
وطوقت الشرطة المبنى بينما لاذ الطلاب بالفرار.
وقالت متحدثة باسم قائد شرطة مقاطعة باركلاند إنه تم وضع مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في حالة إغلاق لكن لم يكن لديها معلومات بشأن عدد المصابين.
ونقلت صحيفة ميامي هيرالد عن مسؤول محلي بسلطات الإطفاء قوله إن شخصا واحدا على الأقل قتل في الهجوم.
وأعلنت وسائل إعلام محلية ان 20 شخصا على الأقل ربما أصيبوا.
وغرد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على هذه الحادثة بقوله انه يتابع الوضع عن قرب كما قدم تعازيه للضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين.