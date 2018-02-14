أعلن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما استقالته من منصبه الأربعاء مستجيبا لمطالب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم الذي ينتمي إليه لوضع نهاية لسنوات حكمه التي امتدت لتسع سنوات شابتها الفضائح.
رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما يستقيل من منصبه
أعلن رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما استقالته من منصبه الأربعاء
رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما يستقيل من منصبه
وقال زوما البالغ من العمر 75 عاما في خطاب الوداع الذي استمر 30 دقيقة إنه يختلف مع الطريقة التي دفعه بها الحزب لترك السلطة مبكرا بعد انتخاب سيريل رامافوسا رئيسا للحزب في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
وكانت رئيسسة البرلمان باليكة مبيتى قد أعلنت فيما سبق" إن البرلمان سيجرى تصويتا على سحب الثقة من الرئيس "جاكوب زوما"،الخميس، مما زاد الضغوط على الرئيس جاكوب زوما على الاستقالة.
وكان رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما قد رفض التخلي عن منصبه، وأكد أن محاولات عزله التي يقودها حزب المؤتمر الوطنى الافريقى الحاكم "غير عادلة".
كما احتج زوما على مطالبته بالاستقالة، مؤكدا على أنه ليس لديه أي سبب للتنحي.
وتحيط بزوما عدة تهم بالكسب غير المشروع طوال سنوات توليه الحكم وهو ما دفع الحزب الحاكم لمطالبته بالتنحي.
وتقلد جاكوب زوما منصب رئيس البلاد في 9 مايو/ أيار 2009 .