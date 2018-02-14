قال مدير أعمال الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز إنها ستكشف عن تفاصيل علاقتها الجنسية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ممثلة إباحية تقول إنها ستكشف النقاب عن تفاصيل علاقتها الجنسية بترامب
مديرة أعمال ستورمي دانييلز تؤكد أن محامي ترامب أخل بالاتفاق المبرم بين الرئيس الأمريكي وموكلتها.
ممثلة إباحية تقول إنها ستكشف النقاب عن تفاصيل علاقتها الجنسية بترامب
وقالت جينا رودريجيز، مديرة أعمال دانييلز، إن محامي ترامب مايكل كوهين خرق اتفاق عدم الكشف المبرم بين الطرفين مما يُمكِن موكلتها من الإفصاح عن تفاصيل العلاقة.
وطبقاً لرودريجيز، خرق كوهين الاتفاق بتصريحه لجريدة نيو يورك تايمز الأمريكية بأنه دفع لدانييلز مبلغ 130 ألف دولار أمريكي من حسابه الخاص وليس من حساب حملة ترامب الانتخابية.
وقالت رودريجيز: "لقد أُلغي كل شيء (الاتفاق) وستحكي ستورمي قصتها".
ودفع كوهين المبلغ لدانييلز ليضمن صمتها أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أتت بترامب لسُدَة الحكم عام 2016.
كذلك صرح كوهين يوم الثلاثاء أنه بصدد نشر كتاب سيتطرق لما حدث مع دانييلز وهو ما اعتبرته رودريجيز خرقاً آخر للاتفاق.
وادعت دانييلز أنها أقامت علاقة جنسية مع الرئيس الأمريكي عام 2006 وقالت إنها تلقت مبالغ من محاميه حتى لا تكشف عن تفاصيل العلاقة.
وعلى الرغم من نفي البيت الأبيض لمزاعم دانييلز إلا أن كوهين أكد شرائه لصمتها بالمال، كما حرصت دانييلز مؤخراً على عدم تأكيد أو نفي حدوث العلاقة.
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