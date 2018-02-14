أصدر الجيش التركي فيديو صورته طائرة بدون طيار لثلاثة مقاتلين أكراد بملابس مدنية أثناء تنفيذهم لهجوم على تركيا من داخل عفرين بسوريا يوم الاثنين الماضي.
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الفيديو يظهر تدمير الجيش التركي لأحد مقرات القوات الكردية عقب الهجوم مباشرة.
شاهد: هجوم بالقذائف على الأراضي التركية وأنقرة ترد بتدمير مقر للأكراد في عفرين
وقال مسؤول بالجيش التركي لوكالة رويترز: "إنهم (المقاتلون الأكراد) يقاتلون مرتدين ملابس مدنية وينصهرون داخل التجمعات المدنية ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية".
وقالت وكالة الأناضول التركية إن الهجوم الكردي أودى بحياة مدنيين.
ويظهر الفيديو تتبع الطائرة للمقاتلين حتى وصولهم إلى أحد مقرات قوات حماية الشعب الكردية.
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وقامت طائرة تركية باستهداف المقر الذي اختبأ فيه المقاتلون الاكراد وأصابه إصابة مباشرة.
وشنت القوات التركية الشهر الماضي عملية "غصن الزيتون" ضد قوات حماية الشعب الكردية بعفرين التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.
وتحاول تركيا القضاء على الحركة التي تعتقد أنها تتعاون مع حزب العمال الكردي الذي يسعى للانفصال عن تركيا.
وقال الجيش التركي إن 31 جندياً تركياً قتلوا وأصيب 143 آخرين منذ بدأ العملية قبل 23 يوماً وحتى الآن.
وأضاف المصدر التركي أن حصيلة قتلى قوات حماية الجيش الكدري بعفرين، بالإضافة لعناصر تابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وصل 1369 قتيلاً حتى الآن.