لم تكن تتوقع الشابة الأمريكية آبي بيكلي في العام 2016 أنها ستساعد الطب على اكتشاف طبية حالة نادرة مكنت الأطباء من التفطن لها.
أول إنسان يصاب بديدان العيون "ثيلازيا غولوسيا" التي تصيب الماشية
حين شعرت آبي بتهيج في عينيها ذهبت عند طبيب الذي استخرج حوالي 14 دودة صغيرة من عينها اليسرى.
أول إنسان يصاب بديدان العيون "ثيلازيا غولوسيا" التي تصيب الماشية
آبي بيكلي اكتشفت دودة في عينها اليسرى حين قامت بوخزها بحثاً عن رمش بعد عودتها من زيارة لمنطقة تربية الماشية.
حين شعرت آبي بتهيج في عينيها ذهبت عند الطبيب الذي استخرج حوالي 14 دودة صغيرة من عينها اليسرى.
حالة هذه الفتاة تعد أول حالة يصاب بها إنسان وتعرف هذه الدودة في مجال الطب البيطري باسم "ثيلازيا غولوسيا".
هذا النوع من الديدان ينتشر في أعين الماشية عن طريق الذباب وتتغذى على مقلة العين. مظهرها شفاف وصغير جدا حيث يبلغ حوالي نصف بوصة.
وقال الأطباء إن هذه الديدان تسبب الإصابة بالعدوى في حال بقائها لمدة طويلة.
وأشار الأطباء إلى أنه عادة ما يتم العثور على ديدان العين هذه لدى بعض الحيوانات كالكلاب والقطط وبعض الحيوانات آكلة اللحوم البرية.
وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة الأمريكية إن حالة آبي تعد الأولى التي يُصاب فيها فرد بهذه الديدان.