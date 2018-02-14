حصلت وكالة رويترز على فيديو يُظهِر تسليم المئات من مقاتلي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أنفسهم وسلاحهم لقوات المعارضة السورية بريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
شاهد: المئات من عناصر داعش يسلمون أنفسهم لقوات المعارضة السورية
ما لا يقل عن 400 مقاتل بتنظيم الدولة الإسلامية يستسلمون لقوات جيش تحرير الشام الجهادية.
شاهد: المئات من عناصر داعش يسلمون أنفسهم لقوات المعارضة السورية
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 400 مقاتل بداعش استسلموا لقوات جيش تحرير الشام المعارض لنظام بشار الأسد.
ودارت معارك بين قوات تحرير الشام وداعش انتهت باستسلام عناصر تنظيم الدولة، وذلك بعد أن سمحت قوات النظام السوري لهم بالفرار إلى إدلب من المناطق المحاصرة بواسطة الجيش بحلب وإدلب وحماة.
وأظهر الفيديو مقاتلين من تركستان وفلسطين ومناطق متفرقة من سوريا ضمن صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
وتسيطر العديد من القوات الجهادية المعارضة لنظام الأسد على منطقة إدلب.
للمزيد: شاهد: داعشي صغير على الأرض يسأل "تريد أن تقتلني؟"