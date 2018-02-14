توفي زعيم المعارضة في زيمبابوي مورجان تسفانجيراي يوم الأربعاء بعد صراع طويل مع مرض السرطان مما يلقي بحزب حركة التغيير الديمقراطي الذي كان يتزعمه في حالة غموض بعد أقل من ثلاثة أشهر من إطاحة الجيش بروبرت موجابي الذي حكم البلاد لفترة طويلة.
وفاة زعيم المعارضة الرئيسي لدكتاتور زيمبابوي السابق روبرت موجابي بسبب السرطان
توفي زعيم المعارضة الرئيسية في زيمبابوي والخمص العنيد المعارض للرئيس السابق للبلاد روبرت موغابي
وفاة زعيم المعارضة الرئيسي لدكتاتور زيمبابوي السابق روبرت موجابي بسبب السرطان
وتوفي تسفانجيراي في جنوب أفريقيا عن عمر يناهز 65 عاما.
وقال إلياس مودزوري نائب رئيس الحزب لرويترز “أؤكد أنه توفي هذا المساء. أبلغتني الأسرة بذلك”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر. وتترك وفاة تسفانجيراي حزبه في حالة فوضى فيما يصب في صالح حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم والذي يتزعمه حاليا إمرسون منانجاجوا النائب السابق لموجابي.
ورغم أن تسفانجيراي تعرض لانتهاكات جسدية خطيرة على يد قوات الأمن، شملت إصابات خطيرة في الرأس في حبس الشرطة في 2007، فقد مضى ليشكل علاقة عمل مضطربة مع موجابي في حكومة ائتلافية في الفترة من 2009 حتى 2013.