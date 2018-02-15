انهار جزء من طريق معبد بمنطقة بالدوينا في شمال غرب العاصمة الإيطالية روما مسببا في حدوث حفرة ضخمة ابتلعت العديد من السيارات.
حفرة تبتلع عدداً من السيارات في روما
الحادث لم يخلف ضحايا ولكن سلطات المدينة فضلت إجلاء سكان المبانى المجاورة.
حفرة تبتلع عدداً من السيارات في روما
ولم يخلف حادث الانهيار هذا إصابات، فيما قامت مصالح المدينة بإجلاء مبنيين سكنيين بالقرب من الحفرة كإجراء وقائي.
جزء الطريق المنهار يقع بجوار موقع للبناء وتم تطويق الموقع وفتح تحقيق لتحديد سبب الحادث.
وقالت عمدة بلدية روما فرجينيا راجي "تم اغلاق موقع البناء من أجل عملية التحقيق، قمنا اللية الماضية بالتكفل بالأشخاص الين تم إجلاءهم من المباني المجاورة."
وانهارت الأرض في حي بالدونيا بعمق يقارب الـ 10 أمتار، وابتلعت 6 سيارات.