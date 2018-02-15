شاهد: كيف يحتفل صغار الباندا بالعام الصيني الجديد
احتفل عدد من صغار الباندا في قاعدة لتربية الدببة بإقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين بالعام الصيني الجديد على طريقتهم الخاصة.
وقام الصغار باللهو بدمى محلية حصلوا عليها كهدايا بمناسبة العام الجديد.
وقالت إحدى حارسات القاعدة إنها استغلت تلك المناسبة لإطلاق اسم "رورو" على أحد صغار الباندا المنتمي لفصيلة معرضة للانقراض.
ويعني اسم "رورو" الحظ السعيد باللهجة المحلية للإقليم.
وشهدت القاعدة مولد 42 من صغار الباندا خلال عام 2017، حيث يحتوي إقليم سيشوان على 30% من دببة الباندا المعرضة للانقراض بالعالم.