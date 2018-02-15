صوت برلمان جنوب إفريقيا الخميس على تولي سيريل رامافوسا منصب رئيس الجمهورية في البلاد بعد استقالة جاكوب زوما الأربعاء.
برلمان جنوب إفريقيا ينتخب سيريل رامافوسا رئيسا للبلاد
برلمان جنوب إفريقيا ينتخب سيريل رامافوسا رئيسا للبلاد
وكان المؤتمر الوطني الافريقي، الحزب الحاكم في البلاد قد اعلن في وقت سابق أن البرلمان سينتخب الخميس النقابي السابق الذي أصبح رجل أعمال سيريل رامافوزا رئيسا للبلاد ليحل محل الرئيس المستقيل جاكوب زوما.
واكد المؤتمر الوطني الافريقي الذي يتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان أنه رشح رامافوزا الرئيس الحالي للحزب ونائب رئيس البلاد "لينتخب رئيسا لجنوب افريقيا".
سيريل رامافوزا، سياسي ورجل أعمال ونقابي جنوب إفريقي، شغل منصب نائب رئيس جنوب إفريقيا منذ مايو/أيار 2014، واختير في ديسمبر/كانون الأول 2017 لتزعم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم منذ العام 1994.