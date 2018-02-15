أظهرت لقطات للتلفزيون اللبناني يوم الخميس وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون جالساً لدقائق أمام الكرسي الخالي للرئيس ميشال عون بقصر بعبدا الرئاسي.
هل قصد عون التأخر عن لقاء تيلرسون بقصر بعبدا؟
وزير الخارجية الأمريكي اضطر للانتظار أمام كرسي عون الخالي.
هل قصد عون التأخر عن لقاء تيلرسون بقصر بعبدا؟
وأرجع عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اللبنانيين التأخر إلى تعمد عون إهانة تيلرسون أو لإيصاله رسالة سياسية ما.
واضطر تيلرسون للانتظار لعدة دقائق قبل أن يدخل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لتحيته، تبعه دخول رئيس الجمهورية عون.
ونفت الرئاسة اللبنانية حدوث أي تأخير أو إخلال بالبرتوكولات المتبعة في مثل هذه الزيارات الرسمية.
وقال رفيق شلالا مدير المكتب الإعلامي لعون: "يؤكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن كل الأصول البروتوكولية اعتمدت في استقبال وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ولم يحصل بالتالي اي خلل او تقصير بروتوكولي في هذا المجال".
وأضاف: "كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، حتى أن الوزير الضيف حرص على التدوين في سجل التشريفات شكره على الاستقبال الحار الذي لقيه في قصر بعبدا".
ويزور تيلرسون بيروت لعقد محادثات مع الرئيس عون ورئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري.