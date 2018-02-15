وثق سائق لحظة اعتقال الشرطة الأميركية لمنفذ هجوم ثانوية دوغلاس بمدينة باركلاند في فلوريدا نيكولاس كروز، الذي يبلغ من العمر 19 عاما، وهو تلميذ سابق في المدرسة نفسها، وقد سبق وأن طرد منها لأسباب تأديبية.
بالفيديو.. الصور الأولى للحظة القبض على سفاح مجزرة مدرسة فلوريدا
ألقت الشرطة الأميركية القبض على منفذ الهجوم على ثانوية دوغلاس بولاية فلوريدا ويدعى نيكولاس كروز، وهو تلميذ سابق بالثانوية وتمّ طرده منها لأسباب تأديبية.
بالفيديو.. الصور الأولى للحظة القبض على سفاح مجزرة مدرسة فلوريدا
وقام السائق الذي كان يمر بالقرب من المدرسة بتصوير اللحظة التي اعتقلت فيها الشرطة كروز وقيدته خارج المدرسة من خلال كاميرته المحمولة.
وحسب شهود عيان فقد بدأ كروز، الذي كان مسلحا بعدة مخازن إطلاقات لسلاحه، بإطلاق النار خارج المدرسة، قبل أن يقتحمها. وحسب الشرطة فقد كان كروز مسلحا ببندقية شبه آلية من طراز آر-15.
وعلى ما يبدو، فالشرطة تفحصت الموقع الإلكتروني لمطلق النار "ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها، وقد اعتبرت أنّ تلك المنشورات "مقلقة للغاية".