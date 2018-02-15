تمكن الشاب الإيطالي لورينزو بيانتسا، الذي يبلغ من العمر 18 عاما من إنقاذ طفل صغير ألقى بنفسه على سكة القطار في محطة "لاريبوبليكا" بمدينة ميلانو شمال إيطاليا.
شاهد.. إنقاذ طفل سقط على السكة الحديدية قبل ثوان من وصول القطار
تمّ انقاذ طفل صغير في محطة "لاريبوبليكا" بمدينة ميلانو شمال إيطاليا بعد أن سقط على السكة الحديدية. وتمكن شاب يبلغ من العمر 18 عاما من انقاذه بسرعة وقبل دقيقة على وصول القطار.
شاهد.. إنقاذ طفل سقط على السكة الحديدية قبل ثوان من وصول القطار
وقد استغل الطفل الصغير لحظة انشغال والدته، وقام بسرعة وقفز على السكة، ولحسن حظه، فقد كان الشاب لورينزو بيانتسا بالقرب منه حيث قفز على السكة وأنقذ الطفل، الذي تمّ نقله إلى المستشفى بسبب الكدمات التي تعرض لها عند سقوطه.
وقد تمّ تناول هذا الخبر بإسهاب من قبل وسائل الإعلام الإيطالي، التي أكدت أنّ الحادثة وقعت قبل دقيقة واحدة فقط على قدوم القطار عندما قفز الشاب إلى الأسفل والتقط الطفل بسرعة. وأكد الشاب أنه حتى في حالة قدوم القطار فقد كان بإمكانه الركض على طول خط السكة وتجاوز منطقة الخطر.
وعلى ما يبدو فقد قامت حارسة المحطة كلاوديا فلورا كاستيلانو بإيقاف حركة جميع القطارات التي تمرّ عبر ذلك الخط بمجرد علمها بسقوط الطفل. وقد عبر رئيس بلدية ميلانو بيبي صالا عن رغبته في لقاء الشاب وحارسة المحطة اللذين اعتبرهما بطلين وطنيين.