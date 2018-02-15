مرشحة مسلمة لمنصب عمدة مدينة أمريكية تتلقى تهديدات بالقتل

وتخوض ريجينا مصطفى معركة انتخابية بهدف الوصول إلى منصب عمدة مدينة روشستر، وهي مدينة تقع في أقصى جنوب ولاية مينيسوتا. وفي حال فازت، ستكون أول امرأة تتسلّم المنصب في المدينة، وستكون كذلك أوّل مسلمة فيه.

وقالت المرشحة لوسائل إعلام محلية إنه بعد أيام على إعلان ترشيحها، علّق أحد الأشخاص على موقعها على الإنترنت داعياً "إلى إعدام كلّ المسلمين في أميركا".

الحساب الذي تمّ التعليقُ عبره هو "حركة الميليشيا"، وقالت مصطفى للشرطة إنها "لا تعرف إذا ما كان صاحب الحساب يعيش في روشستر أو في أي مكان آخر من الولاية" مضيفة أنه "يجب أخذ هذه التعليقات على محمل من الجَد".

التهديد بإعدامي لن يجبرني على تغيير طريقي. ولكن يجب أخذ أي تهديد على محمل من الجد.

وأشارت مصطفى كذلك إلى أنها تعي أن التهديد تمّ توجيهه للمسلمين في أميركا بشكل عام، ولكنها قررت التقدم بشكوى إلى الشرطة "إذ أن الشخص الذي كتب التعليق تكلّف عناء البحث عنها بالاسم وعن موقعها على الانترنت أيضاً".

في السياق ذاته، أعلن رئيس مكتب الشرطة في المدينة "أن المكتب بدأ بالفعل بالتحقيق في الحادثة ولكن سيكون من الصعب جداً متابعة القضية خصوصاً وأن التهديد لم يحمل طابعاً شخصياً".

ويبلغ عدد سكان مدينة روشستر نحو 114 ألف نسمة، منهم نحو 12 ألف من المسلمين، وأكثريّتهم من أصول صومالية.

من جهته دعا المجلس الأميركي-الإسلامي للعلاقات الشرطة إلى التحقيق في التهديد وحماية الأقليات. وقال المجلس في تغريدة له على تويتر "ندعو الشرطة والسلطات الفيدرالية إلى التحقيق في مثل هذه التهديدات التي تستهدف الأقليات في المدينة".

ورفضت المرأة المحجبة الانتقاد القائل "إنها تثير القضية في الإعلام من أجل مكاسب انتخابية" وقالت "إنها تحترم جهاز الشرطة في المدينة كثيراً ولكنها قلقة من اعتبار ما حصل بمثابة تحرش".

وأضافت "أعرف ما هو التحرش لأني عانيت منه وهذا ليس تحرّشاً".