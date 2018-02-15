أعلنت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة يوم الخميس عن استبعادها لشطائر التشيزبرغر من وجبات الأطفال المقدمة بالولايات المتحدة وذلك في إطار خطتها نحو جعل طعام الأطفال أصح.
ماكدونالدز تحذف التشيزبرغر من قائمة وجبات الأطفال
الشركة الأمريكية تسعى لتقليل السعرات الحرارية بالوجبات المقدمة للأطفال.
ماكدونالدز تحذف التشيزبرغر من قائمة وجبات الأطفال
كذلك ستقلل الشركة من وحدات البطاطا القلية المقدمة مع وجبات (مايتي ميل) للأطفال الأكبر سناً.
وتسعى الشركة إلى وضع حدود عالمية للسعرات الحرارية والصوديوم والدهون المشبعة والسكر المضاف لأول مرة عند التصنيع في وجبات (هابي ميل) التي تقول جهات استشارية وأصحاب امتيازات البيع إنها تحقق 15 في المئة تقريباً من المبيعات في الولايات المتحدة.
وتهدف ماكدونالدز بحلول عام 2022 إلى أن تحتوي نصف وجبات الأطفال على الأقل التي تقدمها في أنحاء العالم على 600 سعر حراري أو أقل و10 في المئة من سعرات الدهون المشبعة و650 ملليجراما من الصوديوم و10 في المئة من سعرات السكر المضاف عند الإنتاج.
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