أكدت وزارة الداخلية المغربية توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأشارت الداخلية المغربية إلى أنّ أحد الموقوفين مرتبط بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو".
توقيف ثلاثة شبان يشتبه في انتمائهم لداعش
أوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف ثلاثة أشخاص موالين لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، ينشطون بمدن العيون وسلا ومراكش.
توقيف ثلاثة شبان يشتبه في انتمائهم لداعش
وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب إنّ المشتبه بهم والذين تتراوح أعمارهم بين 24 و30 عاما وقاموا بمبايعة زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، ينشطون بمدن العيون وسلا ومراكش، وقد انخرطوا في التحريض على القتل والعنف وسعوا إلى اكتساب مهارات في صناعة القنابل التقليدية والعبوات المتفجرة.
وكشفت الداخلية أنّ أحد الموقوفين سبق له أن التحق بمخيمات "البوليساريو" في مدينة تندوف الجزائرية، حيث كان بصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المغرب، مشيرة إلى العثور بحوزته على بطاقة تعريف وبزة عسكرية وراية تحمل جميعها رموز جبهة "البوليساريو"، إضافة إلى معدات إلكترونية.
ومن المقرر أن يتمّ تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة في القضايا الجنائية حيث سبق للسلطات المغربية وان أكدت وجود صلات بين جبهة "البوليساريو" والتنظيمات المسلحة في المنطقة، وهو ما تنفيه "البوليساريو" جملة وتفصيلا.
يذكر أنّ المغرب ظلّ المغرب بمنأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، لكن المملكة شهدت اعتداءات متفرقة على غرار اعتداءات الدار البيضاء في 2003 ومراكش في 2011. وفي العام 2017 تمكن الأمن المغربي من تفكيك 9 خلايا إرهابية وشلّ نشاط أكثر من مائة حركة إرهابية وفق الأرقام التي قدمتها الداخلية المغربية.