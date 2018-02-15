4 أحكام بالسجن المؤبد وغرامة مالية بنصف مليون دولار على الفلسطيني عمر العبد

قضت محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية الخميس بالسجن المؤبد أربع مرات على الشاب الفلسطيني عمر العبد البالغ من العمر 19 عاما وفرض غرامة مالية بقيمة نصف مليون دولار على عائلته بعد اتهامه بطعن ثلاثة مستوطنين بمستوطنة حمليش غرب رام الله وإصابة رابع في تموز/يوليو المنصرم.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان المحكمة العسكرية في عوفر أدرجت في حكمها هذا استنشاء الشاب الفلسطيني عمر العبد من أي صفة تبادل أسرى مستقبلية قد تعقد ما بين إسرائيل وفلسطين.

وفي القرار الصادر عن هيئة القضاة، فإن المحكمة العسكرية فرضت عقوبة السجن مدى الحياة على كل قتيل من المستوطنين الثلاثة، بالإضافة الى عقوبة مؤبد رابعة بسبب محاولته قتل الجدة التي أصيبت بجروح جراء الهجوم.

وكانت القوات الإسرائيلية قد قامت بعد إلقاء القبض على عمر بتهديم منزل عائلته الكائن في قرية كوبر القريبة من رام الله.

وقام عمر العبد بطعن المستوطنين اليهود الأربعة في نفس اليوم الذي قتلت فيه القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين أثناء مواجهات احتجاجية عمت مناطق الضفة الغربية للتنديد بـإغلاق المسجد الأقصى.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في تغريدة معلقا على الحكم الصادر بحق العبد "كل الأحكام لا تكفي لمعاقبة هذا "الخسيس البشري" الذي ما انفك يبتسم حتى خلال محاكمته على قتله عائلة بأكملها".

كما غرد ليبرمان قبل النطق بالحكم بأن الحكم الوحيد للعبد هو الإعدام.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت نهاية السنة الماضية على قرار بالإجماع يقضي بفرض عقوبة الإعدام على كل شخص يعتدي على مستوطن إسرائيلي.