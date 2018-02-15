قام وزير الخارجية العٌماني يوسف بن علوي يوم الخميس برئاسة وفد رفيع المستوى في زيارة هي الأولى لوزير خارجية من دول الخليج العربي للقدس.
وزير الخارجية العُماني في زيارة تاريخية للمسجد الأقصى
كما تعد الزيارة هي الأولى لمسؤول عربي إلى القدس منذ اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
وزير الخارجية العُماني في زيارة تاريخية للمسجد الأقصى
وقام بن علوي بجولة بالمسجد الأقصى كما أجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس برام الله.
وناشد بن علوي السياسيين العرب بالقدوم إلى القدس من أجل رؤية وضعها على الأرض، كما شدد على أنه لا يمكن تحقيق ما يرجوه العالم من استقرار وبناء لثقافة التسامح إلا بقيام الدولة الفلسطينية.
وتعد زيارة بن علوي هي الأولى لمسؤول عربي للقدس منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
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