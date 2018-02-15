مقتل 17 شخصا في إطلاق نار بمدرسة أمريكية في الحادث ال18 هذا العام

قالت السلطات إن مسلحا يبلغ من العمر 19 عاما عاد إلى مدرسة ثانوية في فلوريدا كانت قد فصلته لأسباب تتعلق بالانضباط فتح النار ببندقية يوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل 17 شخصا قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

ووقع الحادث قبل قليل من موعد الانصراف بمدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في فلوريدا على بعد 72 كيلومترا شمالي ميامي. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة التلاميذ يتدفقون إلى خارج المبنى بينما انتشر عشرات من أفراد الشرطة وأجهزة الطوارئ في المنطقة.

وقال قائد شرطة مقاطعة بروارد سكوت إسرائيل في تصريحات صحفية إن المسلح يدعى نيكولاوس كروز وكان تلميذا بالمدرسة لكنه فصل لأسباب تتعلق بالانضباط لم يحددها.

وقال المشرف على مدارس مقاطعة بروارد روبرت رونسي للصحفيين "إنه وضع مروع".

إستسلام المسلح

وذكر قائد الشرطة أن المسلح استسلم للشرطة دون مقاومة. ويعتقد المحققون أنه كان مسلحا ببندقية من طراز (إيه.آر15) وكان معه عدة خزائن ذخيرة.

وأضاف قائد الشرطة "هذه كارثة... أنا عاجز عن الكلام".

وقال إن 12 من القتلى سقطوا داخل المدرسة بينما قتل اثنان خارجها مباشرة ولقي شخص حتفه في الشارع فيما توفي اثنان من الضحايا متأثرين بجروحهما في مستشفى. وتابع أن الضحايا بين تلاميذ وبالغين.

حادث إطلاق النار ال18

وتقول جماعة (إيفريتاون فور جن سيفتي) المعنية بمراقبة الأسلحة إن هذا هو حادث إطلاق الرصاص الثامن عشر في مدرسة أمريكية حتى الآن هذا العام. ويشمل هذا الإحصاء حالات الانتحار والحوادث التي لم يصب فيها أحد بسوء بالإضافة إلى هجوم بالرصاص في يناير كانون الثاني قتل فيه مسلح عمره 15 عاما زميلين له بالمدرسة الثانوية في كنتاكي.

وقال مدرسون وتلاميذ لوسائل إعلام محلية إن صفارة الإنذار بالحريق انطلقت وقت بدء إطلاق النار تقريبا مما أحدث حالة من الفوضى فيما توجه نحو 3300 تلميذ بالمدرسة إلى الأروقة في البداية قبل أن يعيدهم المعلمون إلى فصولهم للاحتماء.

رد فعل ترامب

وغرد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على هذه الحادثة بقوله انه يتابع الوضع عن قرب كما قدم تعازيه للضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين.