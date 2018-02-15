في قلب مدينة روك أيلاند بولاية إلينوي في الولايات المتحدة، تطل المذيعة التلفزيونية طاهرة رحمان بحجابها عبر القناة التلفزيونية المحلية 4 نيوز، لتصبح أول مقدمة أخبار محجبة تظهر على شاشة تلفزيون أمريكي.
طاهرة رحمان.. أول مذيعة أخبار أميركية محجبة تكسر الحواجز وتصنع التاريخ
قالت طاهرة أنها لم تشاهد عبر شاشات القنوات الأمريكية شخصا يشبهها لهذا فإن احتمال التحاقها بقناة تلفزيونية كان شبه مستحيل.
طاهرة رحمان.. أول مذيعة أخبار أميركية محجبة تكسر الحواجز وتصنع التاريخ
طاهرة رحمان صنعت التاريخ بقصتها هذه وكسرت القيود والحواجز خاصة في ظل السياسة المطبقة تجاه المسلمين من طرف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
مشوار طاهرة مع التلفزيون بدأ منذ سنوات فبعد عدة تدريبات أدركت أن مهنة المتاعب وبث الأخبار تستهويها.
وقالت طاهرة أنها لم تشاهد عبر شاشات القنوات الأمريكية شخصا يشبهها لهذا فإن احتمال التحاقها بقناة تلفزيونية كان شبه مستحيل.
الحل الوحيد الذي بقي أمام طاهرة العمل كمنتجة صحفية وراء الكواليس في محطة التلفزيون نيوز 4 المحلية بكواد سيتيز.
واصلت طاهرة العمل على مهاراتها في إعداد التقارير خلال وقت فراغها إلى غاية تحول الحلم إلى حقيقية.
"دبليو إتش بي إف" وافقت على ظهور طاهرة بحجابها وراء الشاشة.
وفي مقابلة تلفزيونية أجرتها معها القناة تحدثت طاهرة عن الصعوبات التي واجهتها في مشوارها، بداية برفض العديد من مخرجي الأخبار ظهورها على الهواء "طالما أنها ترتدي الحجاب".
وأشارت إلى أنها لم تقطع الأمل وكانت متأكدة من أنها ستصادف الفرصة في طريقها.