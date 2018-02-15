قضت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة في المغرب بسجن الناشطة السياسية نوال بنعيسى صديقة ناصر الزفزافي أحد نشطاء الحراك الشعبي عشرة أشهر غير نافذة وغرامية مالية عقب اتهامها بإهانة قوات الأمن والتظاهر غير المرخص بالإضافة إلى التحريض على ارتكاب جنح.
محكمة الحسيمة تدين الناشطة نوال بنعيسى بالسجن 10 أشهر غير نافذة
تنظر منذ أسابيع محكمة الدار البيضاء في قضية زعيم الحركة الاحتجاجية ناصر الزفزافي و53 متهما آخرين بتهم مختلفة منها المساس بأمن الدولة.
محكمة الحسيمة تدين الناشطة نوال بنعيسى بالسجن 10 أشهر غير نافذة
حكم المحكمة الابتدائية بالحسيمة يأتي بعد أيام فقط من اصدار حكم في حق محامي معتقلي الحراك عبد الصادق البوشتاوي، حيث قضت بإدانته 20 شهرا نافذا إضافة لدفع غرامة بقيمة 500 درهم.
وهز الحراك منطقة الريف على مدى عدة أشهر للمطالبة بتنمية هذه المنطقة الفقيرة. واعتقلت السلطات أكثر من 400 شخص وصدرت عشرات الأحكام بالسجن.
وتجري منذ أسابيع محاكمة زعيم الحركة الاحتجاجية ناصر الزفزافي البالغ من العمر 39 عاما و53 متهما آخرين في الدار البيضاء بتهم مختلفة منها "المساس بأمن الدولة".