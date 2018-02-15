قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن واشنطن تتواصل مع لبنان وإسرائيل لضمان الهدوء في منطقة الحدود البحرية بين الجارتين.
تيلرسون: تورط حزب الله في الصراعات الإقليمية يهدد أمن لبنان
وزير الخارجية الأمريكي يقول إن واشنطن تتواصل مع لبنان وإسرائيل لحل النزاع الحدودي بين البلدين.
تيلرسون: تورط حزب الله في الصراعات الإقليمية يهدد أمن لبنان
وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته لبيروت يوم الخميس إنه لم يطلب من لبنان التخلي عن أي شيء في نزاعه الحدودي مع إسرائيل.
وأضاف: "نبحث عن حل".
وحذر تيلرسون مما أسماه تنامي ترسانة جماعة حزب الله وتورطها في صراعات إقليمية من شأنها أن تهدد أمن لبنان.
وطالب تيلرسون زعماء لبنان بالتمسك بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية.
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دعم القوات الكردية
وتطرق تيلرسون للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لقوات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا، حيث أكد أن بلادة لم تمد القوات بأسلحة ثقيلة لذلك ليس هناك ما يتعين سحبه.
واتخذت الولايات المتحدة من القوات الكردية حليف لها في الحرب على ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.
وتشن تركيا هجوماً عسكرياً على القوات الكردية بسوريا حيث تعتبر أنقرة قوات حماية الشعب امتداداَ لحزب العمال الكردستاني الذي يسعى للانفصال عن الحكم التركي.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها تركيا إثر مطالب الأخيرة بوقف المساعدات الأمريكية لقوات حماية الشعب.