محكمة أمريكية: قرار ترامب بحظر السفر يخرق القانون بالتمييز ضد المسلمين

حكمت محكمة للاستئناف بولاية فيرجينيا الأمريكية يوم الخميس بمخالفة قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب للدستور الأمريكي.

وقالت المحكمة أن القرار، الذي أصدره ترامب في أيلول/سبتمبر الماضي بحظر دخول المواطنين من ست دول ذات أغلبية مسلمة، يخرق القانون الأمريكي بالتمييز ضد المسلمين.

وأصبحت محكمة فيرجينيا ثاني محكمة أمريكية تحكم ضد القرار، في انتظار نظر المحكمة الأمريكية العليا لجميع الحجج القانونية المتعلقة بالحظر على أن تصدر حكم نهائي بشأنه نهاية شهر حزيران/يونية.

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